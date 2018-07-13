شاب يتعرض لعدة طعنات خنجر قرب ملهى ليلي بعين الترك في وهران

المتهم دخل في مواجهات مع الأمن قبل رمي نفسه من علو الواجهة البحرية

اهتزت بلدية عين الترك في وهران على وقع محاولة قتل بالسلاح الابيض تعرض لها شاب،

تم العثور عليه يسبح في دماءه بالقرب من ملهى واقع بشاطئ الكثبان الرملية بعدما تم توجيه له عدة طعنات خنجر على مستوى مناطق مختلفة من جسده،

تم تحويله على جناح السرعة الى استعجالات مستشفى مجبر تامي بعين الترك وهو في حالة حرجة،

أين ادخل العناية المركزة لخطورة الإصابات التي تعرض لها فيما باشرت مصالح الأمن التابعة للشرطة القضائية بأمن عين الترك للتحقيق في القضية،

أين تم وفي ظرف وجيز من توقيف الجاني متلبسا بحيازة سلاح الاعتداء الذي دخل في مواجهات معهم في محاولة منه للفرار قبل دخوله في حالة هستيرية،

أين اقدم على الالقاء بنفسه من علو الواجهة البحرية حيث تعرض لإصابات متفاوتة الخطورة،

استدعت نقله على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات لتلقي الإسعافات اللازمة،

فيما أكدت مصادر مطلعة ان المتهم والضحية كانت بينهما خلافات سابقة كادت أن تتحول إلى جريمة قتل أخذا بثار قديم.