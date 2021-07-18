شاب يتورط في السرقة بعد 3 أيام من خروجه من السجن بباب الزوار !

تابعت صبيحة اليوم محكمة الدار البيضاء شابين يدعيان “ش.محمد”و “ع.ياسر” بتهمة السرقة بالعنف والتي تورط فيها احدهما بعد ثلاثة أيام من خروجه من السجن ، راح ضحيتهما شاب في العقد الثاني من العمر طالب ثانوي حيث اعترض المتهمان الضحية وقاما احدهما بإمساكه فيكا قام الثاني بضربه بسكين على مستوى الرقبة والرجل لسرقة محفظته وهاتفه النقال.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها الضحية المدعو”ب.عبد الرؤوف ” تفيد انه كان مارا رفقة صديقه بالجسر بباب الزوار ، اين قام اربعة اشخاص من بينهما المتهمان الموقوف المدعوان”ش.محمد”و”ع.ياسر” حيث قاموا باشهار السكاكين بوجههما حيث قام الاول المدعو”ش.محمد” بامساكه فيما قام الثاني “ع.ياسر” بضربه بسكين على مستوى الرقبة والرجل وسرقة هاتفه النقال ومحفظته. فيما تم تهديد صديقه بسكين لعدم التدخل. ولاذا بعدها بالفرار باغراضه. وعليه قامت مصالح الشرطة بعد التحري بالقاء القبض عليهما وتقديمهما امام وكيل الجمعورية لدى محكمة الدار البيضاء الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس الموقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.

المتهم “ش.مجمد” فند خلال محاكمته ما نسب إليه موكدا انه خرج منالسجن منذ ثلاثة أيام من الواقعة وليس له ان يتورط مرة اخرى ليجد نفسه بالسجن مجددا. فيما اعترف المتهم الثاني بواقعة السر ونفى اعتداءه بسكين على الضحية. دفاع الضحية خلال مرافعته اعتبر الواقعة بالجد خطيرة تهدد حياة ابنائنا في المدارس الثانوية. وطالب بإلزام المتهمان بدفع مبلغ يقدر ب 500 الف دج تعويض عن الضرر اللاحق به. في حين، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات و 100 الف دج للمتهمان.