شاب يحاول ابعاد كابل كهربائي مرمي بالأرض فيتعرض للتكهرب بوهران

أخبار الجزائر
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شاب يحاول ابعاد كابل كهربائي مرمي بالأرض فيتعرض للتكهرب بوهران صورة من الأرشيف
بقلم ‏كريمة سواق

تعرض صباح اليوم الجمعة، شخص للتكهرب بمزرعة متواجدة بالقرب من جسر الأمير عبد القادر على مستوى الطريق الإجتنابي رقم 4 بلدية سيدي شحمي دائرة السانيا في وهران.

الضحية الذي تم العثور عليه من قبل عناصر من الحماية المدنية، بعد ابلاغها متوفى إثر تعرضه للتكهرب يبلغ من العمر 32 سنة.

وحسب مصادر محلية، قام الشاب بملامسة كابل كهربائي كان مرميا بالأرض في محاولة منه لإبعاده تجنبا لأخطاره، إلا أنه تعرض للتكهرب.

المصالح المختصة وحسب نفس المصادر تدخلت بعد وقوع الحادث بقطع الكهرباء وازاحة الكابل الكهربائي المتسبب في وفاة شاب في مقتبل العمر.


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