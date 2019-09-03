شاب يحاول الانتحار اثر تعرض مسكنهم الهش للسقوط بوهران

تعرض مسكن فردي هش يقع بشارع خليفة بن علال بحي سانت اوجان في وهران لانهيار جزئي اثر سقوط سقف احدى أجزائه.

والذي كاد ان يتسبب في كارثة لولا قدرة القادر التي حالت دون تواجد أي أحد من قاطنيه بعين المكان في تلك اللحظة.

العائلة القاطنة بالمسكن الفردي المصنف ضمن البنايات الآيلة للانهيار تناشد والي وهران التدخل العاجل لانتشالهم من الغبن الذي بتكبدون مرارته لاكثر من 20 سنة.

وتعرض مسكنهم الهش لاكثر من مرة لانهيارات جزئية آخرها امس استدعى تدخل الحماية المدنية بعد سقوط كلي لسقف احدى أجزائه.

حيث اثبتت المعاينة انه معرض للانهيار الكلي في اية لحظة حيث تطالب العائلة الجهات الوصية ترحيلها الي سكن لائق.

بعد استحالة العيش في مسكن لم يعد يوفر لهم الحياة الكريمة، مؤكدة انها بعثت بالعديد من المراسلات الى الجهات المختصة للالتفات الى انشغالها.

بعد اصابة احد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة بكسر على مستوى الرجل اثر سقوط عليه سقف لم تتلق اية استجابة.

ناهيك عن محاولة شقيقه في العشرينيات من العمر الانتحار بعد تعرضه لانهيار عصبي جراء الحالة المزرية التي يعانون منها.