شاب يحاول الانتحار في المحكمة احتجاجا على تزويج حبيبته لآخر!

أفراد شرطة العوينات في تبسة تفطنوا لوجود حبل مخبأ تحت ملابسه

تمكن عناصر شرطة أمن دائرة العوينات في تبسة، نهار أمس، من إحباط محاولة انتحار استعراضية لشاب عشريني قبل دخوله مقر المحكمة.

حيث كان يخفي تحت ملابسه حبلا، أين تم التفطن له وأثناء محاولة تفتيشه تصدى لقوات الشرطة وبصعوبة كبيرة تمكنوا من السيطرة عليه وتوقيفه وتجريده من الحبل.

ليتم تحويله إلى مقر أمن الدائرة، وحسب مصادر «النهار»، فإنه أثناء التحقيق اتضح أنه ينحدر من دائرة مرسط المجاورة.

وأن أسباب إقدامه على محاولة الانتحار جاء على خلفية تقدم عائلته لخطبة فتاة أحبها تنحدر من منطقة العوينات.

أين رفض أهلها وتمت خطبتها لشخص ثانٍ، ليقع بينه وبين عائلة الفتاة خلاف حاد أدى إلى رفع القضية أمام الجهة الأمنية.

وينتظر تقديم الشاب للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، نهار اليوم.