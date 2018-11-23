شاب يحاول الحرڨة على متن باخرة تجارية تركية بميناء وهران

عثر، اليوم الجمعة، بحار بباخرة تجارية تركية la akhisar كانت راسية بميناء وهران، على شاب في العشرينيات من العمر، تسلل إلى داخلها في محاولة للحرة.

وحسب المصادر، الشاب وجد في حالة صحية يرثى لها بسبب الجوع والعطش بعد بقائه مختبئا بها لثلاثة أيام.

‏الحراڨ البالغ من العمر 22 سنة، تم ضبطه مختبئا بالباخرة التركية من قبل البحار الذي أبلغ شرطة الحدود على مستوى الميناء

اين تم تقديم له الإسعافات الأولية والتكفل بحالته قبل تحويله للتحقيق معه.

اين أكد أنه تسلل إلى الباخرة فجر يوم عيد المولد النبوي الشريف بنية مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.