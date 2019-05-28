شاب يحاول سحر فتاة لتقبل الزواج به.. شوفوا واش صرا!

تطرق برنامج “مزال الخير2″، والذي يبث حصريا على قناة “النهار”، لموضوع أثار الجدل في الساحة الجزائرية، وهو السحر والشعوذة.

لذلك حضر طاقم البرنامج، تجربة تمثيلية، يلجأ فيها شاب في مقتبل العمر، أراد الزواج من فتاة، ولكنها رفضته، إلى السحر والشعوذة، لكي يحضى بها.

ويقوم هذا الشاب، بمشاورة الناس في الشارع، ويحكي لهم حكايته مع فتاة أحلامه، ويخبرهم بأنه سيسحرها لتقبل به.

والمفاجئة، أن الشاب، يكون بانتظار “شيخ”، ليساعده في سحر الفتاة، وهنا يتفاجئ الناس، بهذا التصرف، ومنهم من قام بالاعتداء على هذا “الشيخ”.

فالشعب الجزائري، يرفض كل أنواع السحر والشعوذة، لأن الأنسان المؤمن، يرضى بقسمته من الله تعالى، ويبتعد عن الحرام.