شاب يحرق محاصيل عمّه ويدّعي أن فعلته تمليها تعاليم الماسونية! 

محكمة الجنايات في سوق أهراس أدانته بثلاث سنوات حبسا منها عام نافذ

نطقت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سوق أهراس، نهاية الأسبوع الفارط، بعقوبة 3 سنوات حبسا، منها عام نافذ، وعامين موقوف التنفيذ، في حق المتهم “ص.ع”، البالغ من العمر 29 سنة، بسبب إضرام النار في تبن عمه “ح.ع” بمشتة “عرقوب الكرمة” ببلدية “الخضارة”، موجهة له تهمة جناية وضع النار عمدا في محاصيل زراعية إضرارا بالضحية عمه.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 11 أفريل الماضي، حيث قام المتهم بإضرام النار في تبن عمه، وحرق ما يقارب 600 حزمة، وفي تصريح له، أكد للهيئة الجنائية أن الماسونية تلعب دورا كبيرا في نشر وتنظيم الأعمال الإنسانية ونشر السلم ومحاربة أعداء الجزائر، كما يدعى وكذا ما يسمى بـ “dark web” التي تضم قصص المخدرات والقتل والتصفية، وأن عمه يجب أن يحاسب وفقا لقوانين النظام الدولي الجديد، رغم أن المتهم من دون مستوى علمي أو معرفي يؤهله للحديث في مثل هكذا مواضيع.

من جهتها، وبعد معلومات مؤكدة واردة إلى مصالح الأمن، قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في بلدية “الخضارة” بفتح تحقيق وتحرير ملف قضائي للمتهم وتحويله للقضاء للفصل فيه.

وبعد المحاكمة وفقا لإجراءات القضاء الجنائي، وبعدما تبين للمحكمة بأن المتهم تحت تأثير الفكر المتطرف الغربي، ولا علاقة له بالجرم الجنائي الذي اقترفه، التمست النيابة العامة في حقه عقوبة 10 سنوات سجنا، مع حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية.