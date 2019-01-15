شاب يحطم زجاج سيارة الشرطة ..والسبب

تورط شاب في تحطيم زجاج سيارة الشرطة «الفيطو»، وهذا بعدما فشل في محاولة الهروب من عناصر الأمن.

وذلك بعدما ضبطته متلبسا يحوز على سكين من الحجم الكبير، ليتم القبض عليه وإحالته على محكمة سيدي امحمد لمحاكمته بتهمة التحطيم العمدي لملك الدولة وحمل سلاح أبيض محظور.

وقائع القضية حسبما جاء في محضر الضبطية القضائية، أنه بينما كانت عناصر الأمن في دورية روتينية لأحياء وشوارع العاصمة، لفت انتباههم مجموعة من الشباب المشبوهة.

في حين عملية التقرب منهم أسفرت عن ضبط المتهم في قضية الحال إثر الملامسة الجسدية يحوز على سلاح أبيض «سكين من الحجم الكبير».

وفور اكتشاف أمره تجرأ المتهم على ضرب رأسه بزجاج نافذة سيارة الشرطة «الفيطو» تعبيرا عن غضبه.

ليحاول الفرار من الشرطة، إلا أن الأخيرة تمكنت من القبض عليه وإحالته على مركز الأمن لإعداد ملف قضائي ضده.

وأثناء الاستماع إلى أقواله صرح بأنه فعلا تم ضبطه متلبسا بحوزته سكين، كما حاول الهروب من الشرطة، والتي نسبها للضغوطات العائلية والنفسية التي يتخبط فيها.

أما فيما يخص تهمة التحطيم العمدي لزجاج سيارة الشرطة، فإنه يؤكد لقاضي جلسة محكمة سيدي امحمد خلال جلسة محاكمته أن عملية التحطيم لم تكن بطريقة عمدية.

والدليل على ذلك حسب مرافعة محامي الدفاع عنه، أن رأسه مصاب من الجهة الخلفية، وبالتالي فإن الركن المعنوي والقصد الجنائي غير متوفرين في قضية الحال.

على عكس تماما ما جاء في ادعاء النيابة والضبطية القضائية، بأن المتهم عبّر عن غضبه بالتحطيم وضرب رأسه بالزجاج.

وأمام هذه المعطيات، فإن وكيل الجمهورية التمس في حق المتهم الحبس النافذ، في حين بعد مداولة النطق بالحكم نطق القاضي بالحكم عليه بعام حبسا غير نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة.