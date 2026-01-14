شاب يخترق أنظمة متعامل هاتف نقال ومشاركة الانترنيت مجانا لشقيقه وأصدقائه بالمدية

تابعت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء شابا يبلغ من العمر 22 سنة ينحدر من شلالة العذاورة بولاية المدية بموجب المادة 394 مكرر. ومكرر 1 المتعلقة بالمساس بالمنظومة الآلية للمعطيات من خلال الدخول و البقاء( الإختراق) عن طريق الغش في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتهمة السرقة وذلك على خلفية شكوى قيدتها ضده المؤسسة الوطنية لاتصالات من خلال متعامل الهاتف النقال ” أوريدو” تتهمه باختراق أنظمتها وإعادة نشر تطبيقات ومشاركة العديد من الأشخاص للانترنيت بشكل مجاني ما كبد الشركة خسائر تم تقدير قيمتها ب 800 مليون سنتيم.

تحريك الدعوى العمومية جاء عقب تحقيقات دقيقة قامت بها شركة اوريدو الصائفة الفارطة بعد ضبط ثغرة مالية لاستعمال تدفقات الإنترنت خارج الأطراف القانونية ما كبدها خسائر مالية تم تقديرها ب 800 مليون سنتيم.

وعليه وبعد تحقيقات موسعة أجرتها الشرطة المختصة في الجريمة السيبراني تم التوصل لشخص يسير عدة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي و أخرى على التليغرام قام باختراق تطبيقاتها وإعادة مشاركة الأنترنت بشكل مجاني لأجهزة أخرى. حيث تم التوصل لشاب في العقد الثاني من العمر ينحدر من شلالة العذاورة بولاية المدية. هذا الأخير التي تم تحويله للتحقيق الأمني ببوشاوي بعد حجز هاتفه النقال والتي تبين ان شريحته مسجلة باسم والده عون حراسة بـ”أوبيجيي” عين بوسيف. بالإضافة جهاز الكمبيوتر المححول خاصته وهاتفه شقيقه وتحويله بعدها على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة.

المتهم الشاب مثل اليوم للمحاكمة وأنكر أي نية له في اختراق أنظمة شركة أوريدو و سرقة الإنترنت كما اتهم به، موضحا انه يسير مجموعة على التلغرام و عدة صفحات على الفايسبوك يشارك فيها متابعته بالتطبيقات المتاحة والمجانية لاستعمال الإنترنت، وانه قام بتحميل تطبيق من موقع التحميلات الالكترونية ” بلاي ستور” وشاركه لشقيقه و زملائه لاستغلال الإنترنت بشكل مجاني خلال تحضيرهم لامتحان شهادة البكالوريا العام الفارط، وأكد أنه لم يكن يعلم بأن فعله مجرم قانونا، مردفا أن حادثة توقيفه ومداهمة منزله بالمدية تسببت في مضاعفات صحية لجده الذي توفي بعد يومين من تحويله من المدية للعاصمة للتحقيق. موضحا انه لم تكن له أي نية اجرامية لا في السرقة ولا في الاختراق المجرم.

دفاعه من جهته نوه أن موكله صاحب مستوى تعليمي لا يتجاوز الثانية متوسط، وهو يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية نتيجة انغلاقه على نفسه و ادمانه المستمر على الفضاء الافتراضي وهو يخضع لعلاج ومتابعة طبية نتيجة مرض القلق القهري و الاكتئاب، وأكد ان جريمة السرقة المتابع بها غير مسندة في قضية الحال، كما ان تهمة الاختراق للأنظمة الآلية للمعطيات غير واردة كون موكله قام بتحميل تطبيق متوفر عل. موقع التحميلات ” بلاي ستور” وهو تطبيق غير محظور يمنح مستخدميه بالاستعمال المجاني للانترنيت وطالب بافادة موكله بالبراءة.

تجدر الإشارة أن الممثل القانوني لاتصالات الجزائر _ متعامل اوريدو” تغيب عن جلسة المحاكمة.

وعليه و أمام ما تقدم من معطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية.