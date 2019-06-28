شاب يختطف قاصر ويطلب من عائلتها 300 مليون مقابل تحريرها بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة أرزيو بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران من استرجاع قاصر بعد تحويلها إلى ولاية مجاورة بالجهة الغربية.

القاصر تبلغ من العمر 14 سنة من طرف شاب يبلغ من العمر 22 سنة استغل القاصر وقام بابتزاز عائلتها لسلبهم مبالغ مالية معتبر مقابل إرجاع ابنتهم إليهم.

حيثيات القضية تعود ليوم 21 جوان أين كانت الضحية بصدد الالتحاق بمتوسطتها لاجتياز امتحانات الاستدراكية لشهادة التعليم المتوسط لكنها اختفت في ظروف غامضة .

أين قامت عائلتها بإبلاغ مصالح أمن دائرة أرزيو لتباشر بعد إخطار وكيل الجمهورية تحرياتها أفضت إلى اكتشاف ان القاصر لها حساب شخصي على صفحة التواصل اجتماعي الفايسبوك دون علم أوليائها.

كانت تستعمله للتواصل مع المشتبه فيه الذي استغلها عن طريقه ليتم تحويلها إلى إحدى الولايات الغربية للوطن، حيث تم تحديد هويته ومكان تواجده بعد أن شرع في ابتزاز عائلتها مقابل مبلغ مالي معتبر قدر بـ300مليون سنتيم نظير تحرير ابنتهم القاصر.

ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ التي أسفرت عن استدراج المتورط إلى ولاية وهران بعد إيهامه بتسليمه المبلغ المالي، أين تم إلقاء القبض عليه على مستوى محطة القطار بحي البلاطو في حالة تلبس رفقة القاصرة التي تم اصطحابهما للمصلحة من أجل استكمال التحقيقات، في حين تم تحرير ضد المتهم إجراء قضائي سيحال بموجبه على العدالة.