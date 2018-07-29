شاب يختطف معاقة في أهل القصر شرق البويرة

أقدم شاب، ليلة الجمعة في حدود الساعة الثامنة، على اختطاف شابة معاقة حركيا، 34 سنة، كانت على متن مركبة مركونة بأحد أحياء أهل القصر شرق البويرة.

تفاصيل القضية حسب مصدر محلي، أن المتهم استغل فرصة مغادرة شقيق الضحية نحو إحدى الصيدليات لاقتناء الدواء، فاقتحم المركبة وراح يقودها بسرعة جنونية وهدد الضحية بإيذائها في حال صراخها أو رفع صوتها طلبا للنجدة، غير أن بعض المواطنين تنبهوا للفعل الذي قام به المتهم ولحقوا به باستعمال مركباتهم وراحوا يطاردونه لتوقيفه واسترجاع المركبة وكذا تحرير الضحية، وبعد أزيد من ساعتين من المطاردة تم القبض على المتهم بقرية أولاد عبد الله بين بلديتي أهل القصر وأولاد راشد، حيث تم محاصرة المركبة رغم محاولة الجاني الفرار في جنح الليل، بعدها تم اقتياده إلى مركز الفرقة الإقليمية للدرك بأهل القصر، وقد اعتصم العشرات منهم أمام مقر الدرك في رسالة موجهة للمسؤوليين المعنيين تقضي بضرورة معاقبة الجاني. وقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا مع المتهم لمعرفة خلفيات القضية، ومن المرتقب – حسب ذات المصدر – تحويل ملف المعني على وكيل الجمهورية بمحكمة البويرة، اليوم، بتهمتي اختطاف معاقة وسرقة مركبة.