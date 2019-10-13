شاب يذبح آخر داخل مصلحة الاستعجالات بمستشفى بريكة في باتنة.

عاشت، أول أمس، مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف ببريكة جنوب باتنة، حالة استنفار قصوى.

بعد تعرّض شاب في العشرينيات من العمر، إلى طعنة خنجر خطيرة على مستوى الرقبة.

مما استدعى تحويله إلى المستشفى الجامعي نظرا لخطورة الإصابة.

وذلك بعد مناوشات نشبت بينه وبين شاب آخر قام بسببها هذا الأخير بتوجيه طعنة للضحية.

كادت أن تودي بحياته، وذلك داخل مصلحة الاستعجالات بالمستشفى المذكور.

مما تسبّب في ذعر شديد وسط المرضى والأطباء والممرضين.

هذا وتدخلت مصالح الشرطة للتحقيق في هذه الحادثة قبل توقيف الفاعل بعد استغلال الكاميرا الموجودة داخل المصلحة.