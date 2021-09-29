شاب يذبح زوجته ويسلّم نفسه للشرطة في بريكة بباتنة!

الجاني والضحية في العقد الثالث من العمر ولديهما طفلتين

أقدم، مساء أمس، شاب في بداية الثلاثينات من العمر، على قتل زوجته ذبحا على مستوى الرقبة، ثم سلّم نفسه للشرطة، بينما لم تكشف بعد مصادرنا بعد عن دوافع وملابسات الجريمة.

وعلمت “النهار” من مصادر محلية، أن الجريمة وقعت عقب خلاف عائلي بين الزوجين، وهما في العقد الثالث من العمر، ولديهما طفلتين، استل على إثره الزوج سكينا وانهال على زوجته الثلاثينية طعنا، ثم قام بذبحها حتى أرداها قتيلة في منزلهما العائلي المتواجد بالحي الجديد في مدينة بريكة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الزوج سلّم نفسه مباشرة إلى مصالح الشرطة، في انتظار إحالته على الطب الشرعي لإجراء الفحوصات والتأكد مما إذا كان بحالة طبيعية وقت ارتكاب الجريمة من عدمه.

وحينما توجه رجال الشرطة إلى مقر الجريمة، عثروا على الزوجة وهي غارقة في بركة من دمائها، قبل الاتصال بوحدة الحماية المدنية لنقل الجثة نحو مستشفى “محمد بوضياف” بعد الانتهاء من التحقيقات بموقع الجريمة. وكانت ولاية باتنة قد شهدت جريمة مماثلة، الشهر المنصرم، حينما أقدم شخص على قتل زوجته طعنا بخنجر على قارعة الطريق بقرية “أولاد سباع” بلدية “زانة البيضاء”، في حين، سُجّلت جريمة أخرى راحت ضحيتها أم لـ 3 أطفال، قبل أسابيع، في “عيون العصافير”، والتي تعرضت لطعنات غدر من طرف شاب عشريني مسبوق قضائيا، في وقت فارقت امرأة رابعة الحياة متأثرة بحروق بالغة والتحقيقات الأمنية جارية بشأن الدوافع بعد توجيه أصابع الاتهام لزوجها.