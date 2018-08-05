شاب يذبح غريمه بـ”بوشية” بعد شجار بينهما بحي “بتيلاك” في وهران

اهتز حي بتيلاك في وهران على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في الثلاثينيات من العمر بعد إقدام الجاني على ذبحه ومحاولة قطع يده.

الجريمة التي شهدها ليلة أمس الحي الشعبي بتيلاك أرجعت مصادر محلية أسبابها في نشوب شجار بين الضحية والجاني القاطنين بنفس الحي اثر خلافات سابقة،

حيث تحولت الملاسنات بينهما إلى مشادات عنيفة أقدم خلالها الجاني على استال سلاح أبيض من نوع “بوشية” ذبح به غريمه من الجهة اليسرى قبل محاولته قطع يده بنفس السلاح الأبيض.

الضحية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان تم تحويله إلى مصلحة الطب الشرعي التابعة لمستشفى بن زرجب الجامعي،

بعد تدخل مصالح الأمن لمعاينة الجثة بمسرح الجريمة قبل توقيف الجاني الذي سلم نفسه.