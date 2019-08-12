شاب يذبح كهلا في ثاني أيام عيد الأضحى ببن عاشور في البليدة

أقدم شاب يبلغ من العمر 25 سنة، على ذبح جاره المدعو المهدي ديب البالغ من العمر 56 سنة في ثاني أيام العيد الأضحى.

واستيقظ سكان حي بن عاشور وهو أكبر حي شعبي بالبليدة، على جريمة قتل بشعة بعد أن أقدم المتهم على طعن جاره بواسطة منجل على مستوى البطن.

وحسب شهود عيان كشفوا لـ “النهار”، فإن الضحية وهو أب لـ 3 بنات وطفل دخل في مناوشات كلامية مع الجاني.

ليذهب بعدها الفاعل إلى منزله وإحضار منجل وطعنه أمام المارة على مستوى البطن تاركا الضحية ينزف حتى موت.

وحاول الفاعل الإعتداء على المارة بعد هرب مباشرة بعد فعلته، قبل أن يصعد إلى فوق سطح منزل ويقوم بإلقاء الحجارة على المارة.

ليقدم بعدها جيرانه بتوقيفه وأشبعوه ضربا.

ونفى جيران الضحية ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي، أن الجريمة سببها شجار حول الخبز او قضية شرف.

من جهتها مصالح الحماية المدنية بالبليدة قامت بنقل جثة الضحية إلى مستشفى فرنس فانون.

كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث من توقيف الجاني ونقله إلى مستشفى بوفاريك بعد تعرض إلى الضرب من أصدقاء وأهل الضحية.

للإشارة فان ولاية البليدة شهدت 5 جرائم قتل لأتفه الأسباب في ظرف 15 يوما، بكل من منطقة عمروسة وبوعينان وبوفاريك وحي دريوش واخرها ببن عاشور بالبليدة .