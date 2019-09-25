شاب يذبح والدته في حي بانوراما بالحراش

عثرت مصالح الأمن، مساء اليوم الأربعاء، على جثة امرأة مسنة، مذبوحة، داخل منزلها بحي الحراش شرقي العاصمة.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن المرأة عُثر عليها جثة هامدة من طرف ابنتها.

وكانت الفتاة قد عادت لتوها إلى منزلها العائلي بحي بانوراما، قبل أن تتفاجأ بهول مشهد جثة والدتها مذبوحة ودماؤها في كل مكان.

وفور اكتشاف الجريمة، سارعت ابنة الضحية لإبلاغ مصالح الأمن بالواقعة.

وفيما حل محققو الشرطة العلمية بموقع الجريمة وفتحوا تحقيقا، قامت مصالح الحماية المدنية، بإجلاء الجثة نحو مستشفى زميرلي لتشريحها.

وأفادت المصادر أن الشبهات كلها تشير إلى تورط ابن الضحية، وهو شاب يعاني من مشاكل نفسية واختلالات عقلية.

وأضافت المصادر أن الشاب جرى توقيفه واقتياده إلى مقر الشرطة أين يخضع للتحقيق.