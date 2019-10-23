شاب يذبح والدته و يقدم على الانتحار من الطابق الرابع بحي بويعلى في سكيكدة

أخبار الجزائر
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شاب يذبح والدته و يقدم على الانتحار من الطابق الرابع بحي بويعلى في سكيكدة
بقلم نويس عبد الجلال

اهتز، مساء اليوم الاربعاء، حي بويعلي بأعالي مدينة سكيكدة على عملية قتل شنعاء، أين قام بها شاب في حق والدته.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإنّ الجاني والذي هو شاب في عقده الثالث قام بذبح أمه المسنة من الوريد إلى الوريد داخل المنزل المتواجد في أحد العمارات.

وقد أقدم الجاني على ذبح أمه من الوريد إلى الوريد وتركها تسبح في بركة من الدماء، وبعد فعلته قام برمي نفسه من الطابق الرابع.

الضحية البالغة من العمر 70 ربيعا لقيت مصرعها في عين المكان، فيما تم نقل الجاني على جناح السرعة إلى مستشفى بوحارة محمد بسكيكدة.

حيث يرقد  حاليا في مصلحة الإنعاش لذات المستشفى.

ووفقا لذات المصدر، فإنّ الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، وقد كان في مستشفى الامراض العقلية بالحروش.

وقد سارعت الحماية المدنية الى عين المكان بعد سماعها بالخبر ، حيث حولت جثة الضحية الى  مصلحة حفظ الجثث، ونقل الشاب  على جناح السرعة إلى غرفة الانعاش.

من جهتها المصالح الأمنية المختصة، تنقلت هي الاخرى الى عين المكان، و قامت بمعاينة مسرح الجريمة.

حيث فتحت تحقيق أمني معمق لمعرفة حيثياتها التي تبقى مجهولة لحد الساعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=716770

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