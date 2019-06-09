شاب يرغب في إتمام نصف دينه

ينحدر من ولاية بومرداس، شاب قبائلي الأصل يبلغ من العمر 24 من العمر، مقبول الشكل وحنون يشتغل في مجال البناء ولديه مسكن في طور الإنجاز.

لم يسبق له الزواج، يرغب في إتمام نصف الدين بما يرضي الله، مع شابة مسؤولة واعية وناضجة، من إحدى مدن الوسط الجزائري، ما عدا بومرداس.

على أن لا يتجاوز عمرها 23 سنة، لم يسبق لها الزواج، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بالإحسان والعشرة الطيبة.

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الرقم السري : 131598

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