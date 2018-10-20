شاب يستدرج عشيقته.. يغتصبها ثم يرميها لأصدقائه الخمسة للتداول عليها!

شرطة البليدة تمكنت من تحريرها بعد تحديد موقع احتجازها

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس في بوعرفة بالبليدة، من توقيف 6 أشخاص، من بينهم فتاة، بعدما اختطفوا فتاة قاصر لا يتجاوز سنها 15 عاما، أين قام المتهم الرئيسي المنحدر من ولاية تيبازة، الذي تربطه بها علاقة غرامية، باستدراجها واحتجازها في مكان مهجور والاعتداء عليها، ومن ثمة القيام بتسليمها لأصدقائه الذين بدورهم قاموا باحتجازها في منزل يقع عند مخرج مدينة البليدة، قبل التداول على اغتصابها.

مجريات قضية الحال، حسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، تعود إلى حوالي أسبوع، عندما تلقت مصالح الأمن الحضري في بوعرفة، بلاغا من والدة الفتاة القاصر، مفاده اختفاء ابنتها البالغة من العمر 14 سنة، بعد خروجها من المنزل متجهة إلى شراء بعض الحاجيات.

وبناءً على هذا البلاغ، باشرت مصالح الأمن تحرياتها بفتح تحقيق معمّق في القضية، أسفر بعد مرور 5 أيام، وبالاستدلال بالمكالمات الهاتفية التي كانت بين الضحية المفقودة وعشيقها، عن تحديد مكان تواجد الفتاة القاصر التي كانت برفقة 5 شباب وفتاة أخرى، وهو المكان الذي قاموا بتحويله إلى وكر لممارسة الدعارة والرذيلة.

ليتم تحرير الضحية، التي أكدت أن المتهمين قاموا بالتداول على اغتصابها جماعيا طيلة أسبوع من احتجازها.

ومواصلة للتحريات، تم عرض الضحية على الطبيب الشرعي، الذي أكد تعرضها للاغتصاب بالعنف وإجبارها على الرضوخ لممارسة الرذيلة، بعدما قام عشيقها بتسليمها للمجموعة التي كانت برفقتهم فتاة أخرى، وبناء على تصريحات الضحية وامتدادا للتحريات، تم توقيف المتورطين من، بينهم فتاة والمتهم الرئيسي الذي يُعدّ عشيقها.

وقد جرى تقديم المتهمين للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، الذي أمر بإيداعهم المؤسسة العقابية، فيما أبقى على الفتاة التي كانت برفقتهم تحت الرقابة القضائية، بعدما وجه لهم تهمة تكوين جماعة أشرار، جناية اغتصاب قاصر أقل من 18 سنة، وجنحتي إبعاد قاصر وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق، متبوع بالاختطاف والحجز.