شاب يستغل وصفات شقيقه الطبية لترويج المؤثرات العقلية في الشراقة

تابعت محكمة الشراقة بموجب اجراء المثول الفوري، 3 شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و 27 سنة. عن تهم تتعلق بحيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير. و الحيازة بغرض الاستهلاك الشخصي. وذلك على إثر توقيفهم متلبسين بحيازة و استهلاك المؤثرات العقلية.

ملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الشرطة القضائية المختصة في مكافحة المخدرات، معلومات بخصوص وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية.

وعليه تم ترصد هذا الأخير، الذي ضبط متلبسا بحيازة كيس يحتوي على مجموعة من الأدوية الصيدلانية. منها 50 قرص من نوع اقزامادول، سلم منه قرصا استهلكه احد المشتبه فيهم. ويتعلق الأمر بطالب جامعي.

وفي إطار توسيع التحريات في الملف توصلت التحقيقات إلى شخص ثالث يقوم بتمويل المتهم الاول بالمؤثرات العقلية. هذا الأخير الذي يقوم باقتناء المؤثرات مستغلا وصفات شقيقه المصاب بمرض عقلي،.وعليه تم توقيفه هذا الأخير عن نفس التهم.

المتهم الاول أنكر عرض المهلوسات على الغير. و أكد أنه تسلم كيس به مجموعة من الأدوية الصيدلانية من صديقه المتهم الثالث. وأنها كانت تحتوي على أدوية لمرضى السكري، ولا يعلم بأمر المهلوسات.

ومن جهته المتهم الثاني المتابع بالاستهلاك ، اعترف بما نسب له وأكد أنه يخضع للعلاج حاليا. وطالب على لسان دفاعه بأقصى ظروف التخفيف.

في حين أكد المتهم الثالث أنه سلّم الكيس الذي يحتوي على مخلفات المواد الصيدلانية من علب ادوية وحقن الانسولين لصديقه لها لرميها. ونفى استغلال شقيقه المريض عقليا لشراء و ترويج المؤثرات العقلية. كما فنّد أمر الاقراص المهلوسة التي ضبطت بالكيس وانكر تسليمه الكيس لرميه تحت غطاء التمويه.

وعليه وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دينار غرامة مالية ضد اثنين من المتهمين وعام حبسا نافذا مع 50 ألف دينار ضد الثالث. مع الأمر بالإيداع بالجلسة. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج ضد اثنان من المتهمين مع الإيداع بالجلسة. وعقوبة شهرين حبسا نافذا مع 20 ألف دج ضد المتهم الثالث.