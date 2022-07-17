شاب يسرق مفاتيح سيارة جاره ويبيعها بـ5 ملايين بغرض سرقتها

تابعت محكمة الدار البيضاء مساء اليوم الأحد، شابين في العقد الثالث من العمر موجودان رهن الحبس المؤقت عن تهمة السرقة بالتعدد.

وتورط المعنيين في سرقة سيارة من نوع هيونداي اكسنت من جارهما باستعمال مفاتيح تشغيلها، بعدما باعه أحدهما للاخر بملبغ 5 ملايين سنتيم.

وتعود ملابسات القضية لشكوى تقدم بها مواطن بتاريخ 4 جوان الفارط تفيد تعرض سيارته من نوع “هيونداي اكسنت” للسرقة من قبل مجهول.

ولدى التحقيق في الشكوى تم التوصل للمتهمان الموقوفان أحدهما صديق إبن الضحية يدعى “ج.محمد أمين”. هذا الأخير صرح أنه احتفظ بمفاتيح تشغيل سيارة الضحية أربع إلى خمسة أشهر ظنا منه أنها ليست أصلية.

مضيفا بأنه خلال جلوسه مع أصدقائه بالحي ضيع المفاتيح التي كان يحتفظ بها مع مفاتيحه منزله. وأنه استفسر عنهم لدى أصدقائه دون جدوى ليعلم لاحقا أن المفاتيح تم استغلالها لسرقة سيارة الضحية.

ناكرا ابلاغ والدته أن السيارة تم تفكيكها والتصرف فيها. في حين أنكر المتهم بيعه لمفاتيح سيارة الضحية بمبلغ 5 ملايين سنتيم. وهو ما أكده الشاهد القاصر الذي قال أن المتهم الرئيس في الملف أخذ منه مفاتيح الضحية عنوة بعدما شاهدها لديه كون صديقه نسيها عنده.

الضحية صرح أن النسخة الثانية من مفاتيح سيارته اختفت منذ شهر رمضان

ومن جهته الضحية صرح أن النسخة الثانية من مفاتيح سيارته اختفت منذ شهر رمضان. وانه لايعلم كيف اختفت بشكل غامض ولمح أن صديق ابنه هو الفاعل كونه معتاد على دخول مسكنه مع ابنه. كما أكد أنه ضيع اغراضا اخرى من منزله سابقا.

دفاع الضحية نوه في خضم مرافعته إلى أن انطلاق القضية جاءت من القاصر الذي قام باخذ مفاتيح سيارة “كريتا هيونداي ” من منزل صديقه “سفيان الشينوي”.

أين تم منحها للمتهم الموقوف “ج.امين” والذي قام باستغلالها رفقة آخر لسرقتها. منوها أن السيارة قيمتها 450 مليون سنتيم، وطالب بتعويض قيمته 450 مليون سنتيم.

وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمان.

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