شاب يسعى للإستقرار في رحاب الحلال

شاب في مقتبل العمر من ولاية غليزان، لم يسبق له الزواج، سنه 30 عاما، عامل يومي مقيم مع الأهل.

مقبول الشكل وجميل الروح، يسعى للاستقرار في رحاب الحلال مع زوجة وفية وابنة عائلة طيبة الأعراق، من أية منطقة في التراب الوطن.

لا يتجاوز عمرها 28 سنة، لا يمانع إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل تقدر الرجل وتحترم مبادئ العلاقة الزوجية.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131674

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.