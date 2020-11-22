شاب يسكب البنزين على نائب “مير” برج بوعريريج لحرقه

عاش مقر بلدية برج بوعريريج، أمس، حادثة خطيرة، عندما أقدم شاب على الاعتداء على نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي “م.ي”، بسكب البنزين عليه، والشروع في تنفيذ جريمة حرقه في مكتبه، لولا تدخل الحضور وأعوان الأمن، الذين منعوه من إخراج الولاعة وإشعال النار.

وحسب معلومات مؤكدة، فإن المعني قدم إلى مقر البلدية ومعه قارورة من البنزين، وهجم على نائب رئيس البلدية، وقام بإفراغها عليه مهددا إياه بحرقه، بسبب ملف يتعلق باستفادة من مسكن منذ سنوات بقرار ملكية مزدوج بين سيدتين من عائلة واحدة، وهو ما أثار مشاكل عائلية بينهما، ومنذ تاريخ الاستفادة، ظل المعني – حسب المصادر التي أوردت الخبر -، يتردد على مقر البلدية دوريا لإيجاد حل للمشكل الذي تم إبلاغه أنه يتجاوز صلاحيات البلدية.

وأمام حالة الهستيريا التي كان عليها المعتدي، كادت أن تحدث الكارثة، لولا تدخل الحضور من أجل إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية، وعلم أن القضية متواجدة الآن على مستوى الأمن بعد تقديم شكوى من طرف الضحية.