شاب يسكب الوقود على سيارته ثم يضرم فيها النار وهو داخلها في سطيف!

شهدت، مساء أول أمس، قرية لمهاريع ببلدية الرصفة جنوبي سطيف حادثة غريبة، بعد أن أقدم الشاب “ب.أ” البالغ من العمر 30 سنة على صب مادة ملتهبة على مركبته من نوع “j 5” التي كانت مركونة بالقرب من منزل العائلة، ثم ركبها وأشعل ولاعة.

حيث اندلعت النيران في وسط السيارة وسارع المواطنون إلى إخماد الحريق وإجلاء الضحية، ومن ثم نقله إلى العيادة متعددة الخدمات بالبلدية، ولخطورة إصابته على مستوى الذراعين والوجه تم تحويله إلى مستشفى عين ولمان.

وقد خلفت الحادثة استياء كبيرا وسط السكان، خاصة وأن الضحية ينحدر من عائلة محترمة ومعروفة.

وحسب المصادر، فإن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية، حيث سبق أن صعد هوائيا للهاتف النقال وهدد برمي نفسه، وبعد تدخل عناصر الدرك والسكان اقتنع بالهبوط.

من جهتها، مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في القضية.