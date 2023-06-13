شاب يشنق شقيقته بواسطة سلك كهربائي بحي بوزعرورة في عنابة 

اهتز سكان حي بوزعرورة التابع إداريا لبلدية البوني على وقع جريمة قتل راح ضحيتها فتاة (ب.إ) تبلع من العمر 17 سنة بعد أن اقدم شقيقها البالغ من العمر 19 سنة بشنقها بواسطة سلك كهربائي حسب المعلومات الأولية.

أين تدخلت مصالح الحماية المدينة وحدة البوني بعد تلقي نداء مفاده وجود حالة وفات بذات الحي و بعد معاينة الجثة تبين أنها تعرضت للشنق و عليها أثار سلك كهربائي على مستوى الرقبة.

وبعد حضور وكيل الجمهورية ومصالح الأمن تم نقل جثة الفتاة الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة.

وحسب مصادر النهار فإن الجاني قام بتسليم نفسه لمصالح الأمن التي من جهتها فتحت تحقيق في حيثيات القضية.