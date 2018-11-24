شاب يضرب ابنه الرضيع حتى الموت ثم يحتجز زوجته مدّة شهر لإخفاء الجريمة!

الزوجة فضحت المستور بعدما تمكنت من الفرار وكشفت تعرضها للإجهاض في وقت سابق

اهتزت، أول أمس، مدينة تبسة على وقع جريمة نكراء راح ضحيتها طفل رضيع يبلغ من العمر سنتين على يد والده البالغ من العمر 30 سنة، حيث أقدم قبل شهر على تعنيفه وضربه ضربا مبرحا إلى غاية لفظ أنفاسه الأخيرة ودفنه في مقبرة رفانة.

وأبقى على زوجته تحت الحجز داخل منزله الواقع بالمكان المسمى «قارة السلطان» بحي الجرف، من أجل التكتم على الجرم وإخفائه، إلا أنها تمكنت أخيرا من مباغتته والفرار من المنزل بعد أن تسلقت الجدران وقفزت إلى الشارع واستنجدت بأحد الجيران الذي اتصل بوالده، أين قصدوا ثلاثتهم مقر الأمن الحضري الثاني.

ليلحق بهم المشتبه به في منتصف الطريق وحاول منعها متحججا بأنها حامل وفي مرحلة «الوحم» التي تتميز بتغير سلوك المرأة، إلا أن إصرارها حال دون ذلك ودخلت أخيرا وقدمت الشكوى الصادمة أمام المحققين الذين أوقفوه على الفور بعد إخطار وكيل الجمهورية الذي أعطى أمرا بمباشرة التحقيق بناء على المعطيات الجديدة.

حيث أكدت الزوجة في مستهل شكواها أن ابنها لم يمت موتا طبيعيا أنما تعرض إلى التعنيف والضرب المبرح إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة على يد والده الذي لم تأخذه الرأفة والرحمة بفلذة كبده ولا بها كشريكة حياته، إنما راح يقوم بحجزها وتهديدها والاعتداء الجسدي عليها في كل مرة من أجل عدم البوح بالحقيقة وما وقع خلف جدران البيت.

كما كشفت والدة الرضيع الضحية حقيقة أخرى صادمة عندما اعترفت بأن زوجها تسبب لها قبل 3 سنوات في عملية إجهاض جنين كانت حاملا به في بطنها جراء الضرب المبرح والتعنيف، إلا أنها لم تتمكن من رفع دعوى ضده وبقيت في بيت أهلها مدة طويلة قبل أن تتم تسوية الأمور وتعود مجددا إليه.

على أمل أنه يتوقف على أفعاله المشينة المتمثلة في الضرب والعنف والتهديد والحجز التعسفي، إلا أن ذلك لم يتجسد، بل صعّد في طريقة تعامله العدوانية اتجاهها واتجاه الأبناء إلى غاية ارتكابه الجريمة الشنعاء، والتي حاول بكل الطرق طمس معالمها وجعل الأمر كأنه وفاة عادية.

وبعد سماع أقوال الزوجة على محاضر رسمية والاستماع للشهود والتأكد من الأدلة العلمية والطبية التي أشارت إلى وجود عنف على كامل جثة الضحية، تم إنجاز ملف قضائي يتضمن قضيتين، الأولى تتعلق بقتل الطفل الرضيع والثانية تتعلق بعملية الإجهاض.

ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة، الذي أحال ملفه على قاضي التحقيق بعد سماع كل الأطراف والاستدلال بتقرير الطبيب الشرعي، طالبا فتح تحقيق في القضية، أين صدر أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت إلى حين استكمال إجراءات التحقيق للكشف عن خبايا وملابسات هذه الواقعة المؤلمة والشائكة.

«النهار» تنقلت إلى غاية منزل العائلة، أين التقينا والد وشقيق المشتبه فيه وبعض الجيران الذين كشفوا عن بعض جوانب حياة المشتبه به، والتي كانت تتراوح بين البطالة والاشتغال الموسمي في حقل البناء.

كما أكد والده أنه حاول مرارا وتكرارا نهيه عن انتهاج هذا الأسلوب إلا أنه كان لا يستمع إليه، بينما قال شقيقه إنه تعود على تعنيف زوجته وإبقائها تبيت ليال كاملة في الشتاء في فناء البيت وهي عرضة للطقس البارد موازاة مع ضربه ضربا مبرحا لأبنائه الصغار لساعات طويلة لسبب أو دونه، قبل أن نتنقل إلى غاية مقبرة رفانة.

أين وقفنا على قبر الرضيع الذي راح ضحية تهور والده، مثلما قال جاره الذي قام بعملية غسل الضحية ودفنه، حيث أكد هو الآخر أن جثة الطفل المتوفى وضعت داخل القبر وكلها كدمات وعلامات زرقاء ورضوض.