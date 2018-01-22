 شاب يضرم النار بمنزل أرملة ويحاول قتلها بالوادي

أقدم شاب في العقد الثاني من العمر ، كان في حالة متقدمة من السكر على إضرام النار في بيت أرملة وأم لأربعة أبناء تقطن ببلدية الطريفاوي شرق ولاية الوادي.

حيث كادت النيران التي أتلفت ممتلكات البيت، أن تقتل صاحبة المسكن التي كانت متواجدة لحظة الكارثة،

ولم تجد سوى الصراخ الذي دفع سكان البلدية إلى النفير وطلب النجدة من الحماية المدنية التي أنقذت الضحية،

وأخرجتها من بين ألسنة اللهب فيما تدخلت فرقة الدرك الوطني التي أوقفت الجاني،

وفتحت ملف قضائيا في الحادثة تحويل ملفه على الجهات القضائية بجناية حرق مسكن ومحاولة قتل عائلة.

في حين تدخلت فعاليات المجتمع المدني والجيران بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالاعادة الاعتبار للمسكن وترميمه من جديد واحتواء الوضع .