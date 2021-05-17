شاب يضرم النار في جسده أمام مقر ولاية ڤالمة

فيما حاول آخر الانتحار حرقا أمام مقر بلدية بريكة في باتنة

أقدم، نهار أمس الإثنين، شاب يبلغ من العمر 37 سنة، على محاولة الانتحار حرقا، أين قام بسكب البنزين على جسمه وإضرام النار فيه، محاولا الدخول إلى مقر الولاية والنيران مشتعلة فيه، قبل أن يتدخل رجال الأمن الوطني، الذين كانوا هناك لإطفائه، مما تسبب في إصابة بعضهم بحروق خفيفة على مستوى اليدين، ويتعلق الأمر بالضحية “ب.و” الذي تم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “الحكيم عقبي”، أين أدخل قاعة العمليات نظرا لحروقه البالغة التي وصفتها مصالح طبية من الدرجة الثالثة، ومن جهتها، فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا في الأسباب التي أدت بهذا الشاب إلى محاولة الانتحار بهذه الطريقة.

وفي ولاية باتنة، قام، مساء أمس، شاب يدعى “ب.ع”، 25 سنة، بمحاولة انتحار أمام مقر بلدية بريكة.

وحسب شهود عيان، فإن الشاب حمل قارورة من البنزين وقام بسكبها على كامل جسده على مرأى من المواطنين، وهمّ بإشعال النار بواسطة ولاعة، قبل أن يقوم بتقطيع جسده بواسطة آلة حادة، وهو المنظر الذي أرعب المواطنين المارين من هناك، وجعلهم يتدخلون ويتصلوا بمصالح الحماية المدنية، التي تدخلت فورها وقامت بنقل الشاب نحو مستشفى “محمد بوضياف”، أين تم تحويله مباشرة نحو مصلحة الحروق بالمستشفى الجامعي، نظرا لخطورة الحروق ذات الدرجة الثالثة التي تعرض لها.

وتدخلت بدورها مصالح الشرطة بأمن دائرة بريكة، التي فتحت تحقيقا في الواقعة.

وحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإن أسباب محاولة الانتحار، تعود إلى مشاكل بسبب أزمة السكن.