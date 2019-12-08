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شاب يضع حدا لحياته بعد يومين من إنتحار زوجته في تبسة

أخبار الجزائر
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شاب يضع حدا لحياته بعد يومين من إنتحار زوجته في تبسة
بقلم نادية بن طاهر

أقدم شاب ينحدر من ولاية تبسة، على وضع حد لحياته، شنقا، بعد يومين من إنتحار زوجته في نفس الظروف.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة مساء اليوم الأحد، لأجل تحويل جثة الشاب والبالغ من العمر حوالي 32 سنة.

وعثر على الضحية معلق بحبل ملفوف حول رقبته معلق بشرفة منزله العائلي بعمارة بالطابق الأول، على مستوى حي 80 سكن ببلدية ثليجان.

وتم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال لنفس المديرية، فإن الشاب المتوفي هو زوج السيدة البالغة من العمر 25 سنة، والتي عثر عليها متوفية شنقا قبل يومين.


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