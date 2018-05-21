شاب يطعن جاره حتى الموت مباشرة بعد الإفطار بتسالة المرجة في العاصمة

الجاني عمره 23 سنة والضحية 36 سنة

شهدت مدينة تسالة المرجة غرب العاصمة، مساء أول أمس، جريمة قتل بشعة ارتكبها شاب يبلغ من العمر 23 سنة، كان فيها الضحية ابن منطقته وهو شاب يبلغ من العمر 36 سنة.

الجريمة وقعت بعد اندلاع ملاسنات بين المتهم والضحية، لحظات قبيل الإفطار، قبل أن يلتقي المتخاصمان مجددا بعد الإفطار، ليتجدد الشجار بينهما ويتطور العراك بالأيدي، وفي لحظة من اللحظات، راح أحد المتشاجرين وهو أصغرهما، يستل خنجرا كان بحوزته وراح يستعمله في توجيه طعنات لضحيته، حيث أصابه على مستوى الفخذ الأيمن بعدة طعنات.

وقد أدت تلك الطعنات إلى فقدان الضحية لكميات كبيرة من الدم، خصوصا أن شرايين ساقه وأوعيتها الدموية قد تمزقت، ليتحول موقع الجريمة إلى بركة من الدماء، قبل أن يفارق الضحية الحياة بعد لحظات من ذلك، رغم نقله إلى المستشفى ومحاولات إنقاذه.

وبالموازاة، قامت الشرطة التابعة لأمن بلدية تسالة المرجة بتطويق مسرح الجريمة لرفع جميع البصمات، كما قامت بتعميم مواصفات الجاني الذي لاذ بالفرار، عبر جميع الحواجز الموجودة على مستوى المنافذ المؤدية إلى خارج المدينة، وبعد فترة وجيز تم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق معه حول ملابسات الجريمة.