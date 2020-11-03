شاب يطعن رئيس مصلحة ثم يضرم النار في مكاتب الحالة المدنية بسطيف!

الواقعة شهدها مقر بلدية “قصر الأبطال” ورئيس المصلحة أصيب بجروح

أقدم، مساء أول أمس، شاب على إضرام النار في مقر بلدية “قصر الأبطال” الواقعة جنوب ولاية سطيف، مما خلق حالة من الرعب والهلع وسط موظفي ومواطني البلدية.

الشاب يدعى “و.ب”، يبلغ من العمر 30 سنة، دخل إلى مقر البلدية بصفة عادية، وكانت بحوزته قارورة من سائل سريع الالتهاب المتمثل في البنزين، ثم قام برشّ أجهزة الإعلام الآلي لمصلحة الحالة المدنية أمام مرأى الموظفين والمواطنين الذين كانوا هناك لطلب بعض خدمات هذا المرفق العام، ثم أشعل ولاعة، فاندلعت النار في المصلحة، مما تسبب في خسائر كبيرة في المصلحة واحتراق أجهزة الإعلام الآلي والطابعات وبعض الوثائق الخاصة بهذا المرفق العام، إضافة إلى الكراسي والأرائك ومكاتب المصلحة وغيرها من الأضرار الجسيمة، حيث تصاعدت أعمدت الدخان واللهيب داخل المصلحة، كما تعالت أصوات الموظفات، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل قام الفاعل باستعمال سكين للتهديد به، مما تسبب في إصابة رئيس المصلحة التقنية بجروح، وإصابة موظفتين بحالة “هيستيريا”، حيث تدخل بعض عمال البلدية في محاولة لإطفاء النار بقارورات الإطفاء الخاصة بالبلدية، إلى غاية وصول مصالح الحماية المدنية، التي حاصرت الحريق وأطفأته.

وقد تسبب الحريق، حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، في أضرار جسيمة بمصلحة الحالة المدنية، كما تم توقيف المتهم من طرف عناصر الدرك الوطني للتحقيق معه في ملابسات القضية، فيما تم نقل رئيس المصلحة التقنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتقديم الإسعافات له.

وحسب مصادر من البلدية، فان الشاب قام بفعلته احتجاجا على عدم منحه محلا تجاريا في البلدية، في حين، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي في اتصال هاتفي، بأن الحريق تسبب في خسائر فادحة بمصلحة الحالة المدنية، كما أن الشاب ليس له أي مشاكل مع البلدية.