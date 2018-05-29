شاب يطعن شقيقه بخنجر بسبب خلاف حول مشاهدة مباراة الريال وليفربول

الجريمة وقعت في المنزل العائلي للجاني والضحية ببرج منايل

أقدم شاب عشريني، مساء أمس، ينحدر من مدينة بودواو، على الاعتداء بواسطة سكين تقطيع بطاطا على أخيه القاصر الذي لم يتجاوز عمره 17 سنة.

وحسب مصادر محلية، فإن ما حدث بين الشقيقين، كان على خلفية خلاف نشب بينهما حول مباريات كرة قدم كانت تبث بالتزامن مع وقت الإفطار.

الواقعة حسب مصادر “النهار” حدثت دقائق قليلة قبل الإفطار، يوم أول أمس، لما كان الضحية بصدد مشاهدة التلفزيون، في هذا الوقت دخل أخاه المتهم وطلب منه تغيير القناة لمشاهدة مباراة في كرة قدم بين فريقي ريال مدريد وليفربول كانت تبث، لكن الضحية رفض وعانده ثم أخذ في استفزازه.

وفي تلك الأثناء، لم يتمالك المتهم نفسه ودخل المطبخ وجلب معه سكينا استعمله في الاعتداء على شقيقه القاصر، متسببا له في جروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى.