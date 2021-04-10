شاب يطعن شقيقه حتى الموت بحي سيدي عيسى في البليدة 

لقي شاب حتفه بعد تلقيه عدة طعنات مست مختلف أنحاء جسمه من طرف شقيقه بحي سيدي عيسى بلدية اولاد يعيش في البليدة.

ووقعت الجريمة مساء أمس الجمعة، حيث اهتز الحي على وقع جريمة شنعاء، بعدما دخل الشقيقين شقيقين في خلاف بينهما.

وتطور الشجار، ليقوم أحدهما بطعن الآخر على مستوى البطن والظهر، ليتم نقله إلى مستشفى فرنس فانون بالبليدة لتلقى العلاج.

وقد لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى مصلحة الاستعجالات، متأثرا بجروحه العميقة ونزيف حاد.

من جهتها تنقلت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باولاد يعيش إلى عين المكان، وفتح تحقيق في ملابسات الجريمة.