شاب يطعن صديقه حتى الموت داخل ملعب حواري ببوقرة في البليدة

أقدم شاب يوم السبت على طعن صديقه المدعو “ي.ا “البالغ من العمر24سنة حتى الموت داخل ملعب حواري ببوقرة بولاية البليدة.

حيث اهتزت ولاية البليدة على جريمة قتل أخرى بعد تسجيل عدة جرائم قتل منذ بداية السنة الحالية بالولاية.

الجريمة وحسب مصدر موثوق لنهار فإن خلاف وقع بين صديقين منذ اسبوع ، حيث داخل طرفين في تبادل الشتائم والتهم في هاتف وتوعد كل شخص من الاخر بالانتقام، قبل أن يضرب احدهم موعد لفض النزاع بشكل نهائي.

اين اتصل المتهم الذي كان رفقة اخيه بالضحية وحدد موعد ومكان الالتقاء بأحد ملاعب الجوارية وبالضبط بالمكان المعروف بالبطحة. ليدخل طرفين في اشتباك بالأيدي اين تتطور الأمور بسرعة إلى عراك بينهما.

حيث قام المشتبه به بإخراج سكين وطعن الضحية حتى الموت، ويفر رفقة شقيقه تاركين الضحية ينزف وسط بركة من الدماء حتى الموت.

من جهتها مصالح الأمن الحضري ببوقرة مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية قامت بالتنقل لمعاينة الجثة وفتح تحقيق لتحديد سبب الحقيقي لوقوع الجريمة .