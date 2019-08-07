شاب يطعن صديقه حتى الموت في باش جراح بالعاصمة

الجاني مسبوق قضائيا في قضايا الضرب بسلاح أبيض

اهتزت مدينة باش جراح، أمس، على وقوع ثاني جريمة في ظرف يومين، حيث وبعد أن قام، أول أمس، مجموعة شباب ببتر أصابع صديقهم في سوق باش جراح.

أقدم أمس شاب في العقد الثاني من العمر على قتل صديقه، بعدما وجه له عدة طعنات كانت كافية لمفارقته

الحياة، غير أن مصالح الشرطة في باش جراح، تمكنت وفور وقوع الجريمة من توقيف القاتل، أين تم اقتياده

إلى مقر الأمن لتحرير محاضر معه قبل تحويله على محكمة حسين داي.

وذكرت مصادر «النهار»، أن الجاني مسبوق قضائيا في قضايا الضرب بسلاح أبيض، وأشارت إلى أن أسباب

الواقعة تعود لمشاكل عالقة بين الطرفين منذ فترة، هذا وقد عرفت المنطقة جوا من الحزن عقب وقوع

الحادثتين في ظرف وجيز، وعقب تكرر الجرائم في المنطقة، قررت الجهات الأمنية تكثيف الناشط الأمني،

حيث تم مضاعفة عدد الشرطة بالزي المدني والرسمي لمراقبة السوق اليومي.