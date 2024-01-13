شاب يطلب يد نوال الزغبي للزواج على الهواء

تعرضت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لموقف مربك خلال حلولها ضيفة ببرنامج “زمن” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر فضائية “دبي”.

وخلال الحلقة،فوجئت النجمة بشاب يطلب يدها على الهواء خلال حلقتها مع راغدة شلهوب.

وتقدم الشاب لخطبة نوال الزغبي وظهر يحمل باقة من الورود وخاتم وطلب يديها، لكنها رفضت طلبه بطريقة لطيفة.

وقال الشاب لنوال الزغبي: “أنا معجب بكي وأريد أن أتقدم لك إذا تقبلي تتزوجيني” وركع على ركبتيه ليعطيها الخاتم وقال: “هل تتزوجيني؟”.

وردت عليه نوال الزغبي بالقول: “هذا خليه للمرأة التي ستكمل معها حياتك وأنت مثل القمر وسنصبح أنا وأنت أصدقاء”.

وعن فكرة الزواج مجدداً قالت نوال الزغبي: “إذا قابلت رجل وسحرني بشخصيته وكان متقبل طبيعية عملي وأصبحت مقتنعة به 100 بالمائة.. قد أفكر في الزواج”.