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شاب يطلق بلاغا كاذبا بوجود قنبلة بمحطة القطار.. لهذا السبب!

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شاب يطلق بلاغا كاذبا بوجود قنبلة بمحطة القطار.. لهذا السبب!
بقلم نادية بن طاهر

قام شاب، بإبلاغ السلطات المحلية، بوجود قنبلة في محطة القطارات، لكي يستطيع اللحاق بقطاره والسفر.

وحسب موقع “France Info”،  تلقت الشرطة حوالي الساعة الـ9، أمس الأحد، بلاغا من شخص مجهول، عن وجود جسم مشبوه في محطة للقطارات.

لتصل فرق الشرطة والجيش إلى المكان، وقاموا بتطويق المحطة، للبحث عن القنبلة المزعومة.

 وكإجراء أمني، تم توقيف حركة القطارات، على كل السكك الحديدية في المدينة لمدة ساعة ونصف.

ولكن الشرطة، لم تعثر، على أي جسم مشبوهن في محطة مدينة رين، للقطارات، غربي فرنسا.

وتمكنت الشرطة، بعد وقت قصير، من العثور على الشخص الذي اتصل وقدم البلاغ المزيف، واتضح أنه كان يخشى أن يتأخر عن قطاره.

ليتم اعتقال الرجل، ومن المحتمل أن تكون تصل عقوبته للسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية قدرها 30 ألف يورو.


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