شاب يطلق عيارا ناريا على صهره في عين وسارة بالجلفة!

قام، صبيحة أمس، شاب في العقد الثالث، بمدينة عين وسارة التي تبعد عن ولاية الجلفة بـ 100 كلم، بإطلاق عيار ناري من بندقية صيد تجاه صهره الذي تجاوز العقد الخامس، حيث أصابه في أسفل البطن، أين سقط أرضا تاركا إياه يسبح في بركة من الدماء، بينما فرّ المتهم إلى وجهة مجهولة، قبل أن يسلم نفسه إلى مصالح الأمن المختصة.

أصابه بجروح أسفل البطن ثم سلّم نفسه بعدما حاول الفرار

وحسب مصادر”النهار” التي أشارت إلى أن الضحية تم إسعافه وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية في مستشفى “النقيب المختار سعداوي” في عين وسارة، حيث تم تقديم له الإسعافات الأولية ثم تحويله على جناح السرعة إلى أحد مستشفيات الجزائر العاصمة المختصة، قصد تلقي العلاج اللازم، بينما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، التي أوضحت ذات المصادر بأن خلفية القضية ترجع أساسا بعدما تقدم المتهم من “الضحية” صهره يطلب منه السماح له بأخذ زوجته التي تخلى عنها منذ مدة طويلة، من دون أن يسأل عن أحوالها، يضيف المصدر نفسه، إلى أن صهره قابله بخبر في مزحة تلقائية بأن طليقته قد تزوجت، وأنها متواجدة في مدينة “عين الملح” في أقصى جنوب ولاية المسيلة، بعدها رجع المتهم إلى منزله مستحضرا البندقية، عائدا إلى مسكن الضحية، حيث طرق الباب، عندها وجه له العيار الناري الذي أصابه في المنطقة الحساسة.

للإشارة، فإن المتهم وجهت له في التحقيق الابتدائي عدة تهم، منها جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل العمدي وحمل سلاح ناري من دون مبرر.