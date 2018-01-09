شاب يعتدي على إمام داخل مسجد في سيدي عامر بالمسيلة!

لأنه أطفأ الأضواء استعدادا لغلق المسجد وحرمه من قراءة القرآن
تعرض، أول أمس، إمام مسجد بحي 20 أوت بسيدي عامر في المسيلة إلى اعتداء من طرف أحد المصلين. وحسب مصادر محلية مطلعة تحدثت لـ”النهار”، فإن حادثة الاعتداء وقعت بعد صلاة الفجر، إثر شجار نشب بين الإمام “ع.ط” في العقد الرابع من العمر والشاب “س.ب” في العقد الثالث من العمر، بعد الفراغ من صلاة الفجر، أين قام الشاب بتناول مصحف لقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ليتفاجأ بانقطاع التيار الكهربائي، ليتبين بعدها أن الامام هو من قام بذلك استعدادا لغلق أبواب المسجد، ليثور الشاب في وجهه ويعتدي على الامام بضربه مستعملا في ذلك سلاحا أبيض، أين تنقلت مصالح الشرطة إلى موقع الاعتداء وقامت بتوقيف الشاب المعتدي، ليتم تقديمه أمام هيئة المحكمة ببوسعادة، قبل أن يجري إطلاق سراحه بعد تدخل العقلاء وتنازل الإمام عن الشكوى وعفوه عن الشاب المعتدي.
التعليقات (1)
كان على النيابة العامة ان لاتطلقه لأن القانون العام يعاقبه؟