شاب يعتدي على جاره بطعنات كادت أن تودي بحياته لتهديده بالتشهير غرب العاصمة

تابعت محكمة الشراقة شاب في نهاية العقد الثالث من العمر بتهمة الضرب الجرح العمدي بسلاح. وذلك على خلفية إقدامه على الاعتداء على جاره بسكين. مسببا له إصابات جد خطيرة في مناطق متفرقة من جسده.كادت أن تودي بحياته وذلك عقب اتهامه بالإساءة لسمعته وسط أصدقائه وقذفه في شرفه.

كما جاء توقيف المتهم الشاب المدعو” ق.ع”، عقب شكوى تقدم بها الضحية أمام مصالح الضبطية القضائية. تفيد تعرضه لاعتداء مباغت من جاره محل الاتهام، و الذي كان في حالة سكر متقدمة. حيث انهال عليه بالضرب بواسطة سكين أصابه به على مستوى الصدر والظهر و اليدين والرجلين. كاد على إثرها أن يفقد حياته. حيث تم اسعافه بشكل استعجالي. أين خضع لـ 5 عمليات جراحية، وتحصل بموجب ذلك على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 60 يوما. نافيا جهله لدوافع الاعتداء.

وهي الوقائع التي اعترف بها المتهم، مبررا فعلته بأنه علم من بعض اصدقائه بنشر الضحية يحذفه. ويسيئ لسمعته وانه يتاريخ الوقاىع تناول 24 قارورة خمر وتوجه للضحية بنواجهته. وانه لا يتذكر تفاصيل اعتدائه عليه.

كما أشارت دفاع الضحية أن موكلها كاد أن يفقد حياته جراء الإصابات الخطيرة التي تعرض لها، وطالب بإعادة تكييف الوقائع من الضرب و الجرح العمدي بسلاح إلى محاولة القتل العمدي مه سبق الإصرار والترصد، وطالب بالزام المتهم الموقوف بدفع تعويض تسبيقي بقيمة 2 مليون دج، مع تعيين خبير لفحص الضحية و تحديد الأضرار اللاحقة به.

وعليه و أمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم مع مليون دج غرامة مالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور