شاب يعتدي على جاره بـ “شاقور” ويدخله الإنعاش في سكيكدة

أقدم، نهار أمس، شاب عشريني يقطن في حي “حمروش حمودي” المعروف بـ”فالي” في سكيكدة، على ارتكاب جريمة بشعة في ثالث يوم من عيد الفطر، بعدما حاول قتل جاره البالغ من العمر 23 سنة بواسطة ساطور، أين وجه له ضربات قاتلة على مستوى الرأس والكتف، تركه جثة هامدة يسبح في دمائه أمام ذهول وحيرة الجيران.

وحسب مصادر عليمة التي أوردت الخبر لـ “النهار”، فإن الشاب الضحية تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى “بوحارة” بسكيكدة وهو في وضعية جد حرجة، بسبب الإصابات البالغة التي تعرض لها، وهو الآن يتواجد في العناية الطبية المركزة بغرفة الإنعاش بين الحياة والموت.

وأضاف ذات المصدر، بأن الأسباب التي أدت بالمشتبه فيه لارتكاب الفعل تبقى مجهولة، فيما تبقى فرضية وجود خلاف قديم بين المشتبه فيه والضحية حول مبلغ مالي كدين عالق.

وقد تنقلت عناصر الدرك الوطني لبلدية “حمادي كرومة” إلى عين المكان للتحقيق في ملابسات ودوافع الحادثة، كما تم توقيف شخص مرتكب الجريمة والتحقيقات جارية معه.