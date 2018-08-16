شاب يعتدي على زوجته الحامل بفأس بعدما ضبطته متلبسا بخيانتها!

استغل تواجدها في عرس لإحضار عشيقته إلى بيت الزوجية

المشتبه فيه عاد مرة ثانية في حالة سكر وأبرح زوجته وشقيقتها ضربا

في سابقة خطيرة، تورط شاب يبلغ من العمر 33 سنة، في التهجم على زوجته الحامل البالغة من العمر 26 سنة، بواسطة فأس محاولا ضربها، بعدما ضبطته متلبسا بخيانتها مع عشيقته في فراش الزوجية، إلاّ أنهما لاذا بالفرار حينما هددتهما بالشرطة، ليعود ثانية وهو في حالة سكر ويقدم على ضربها رفقة شقيقتها.

مجريات قضية الحال حسب المعلومات التي تحوزها “النهار”، تعود إلى تاريخ، 2 أكتوبر2017 في حدود الساعة التاسعة ليلا، حينما عادت الضحية من العرس رفقة شقيقتها الكبرى إلى بيت الزوجية الكائن بالأبيار، أين قامت بطرق الباب عدة مرات، إلاّ أن زوجها لم يفتح لها إلاّ بعد مضي نصف ساعة من الزمن وقام بمنعها من الدخول، غير أنها دفعته ودخلت، أين تفاجأت بتواجد فتاة غريبة بسريرها، ولما صرخت عليها أخذ زوجها فأسا وحاول ضربها على رأسها، إلاّ أنها هددته بإخطار الشرطة، ليلوذ رفقة عشيقته بالفرار.

وبعد مضي، حوالي أسبوع، عاد المشتبه فيه إلى بيت الزوجية في الصباح الباكر وهو في حالة متقدمة من السكر، أين أخطر زوجته بأنه عاد من أجل أخذ أغراضه الشخصية، ولما شاهد شقيقتها البالغة من العمر 55 سنة، متواجدة بالمنزل وجه لها عبارات نابية ثم أقدم على توجيه لكمتين لها على مستوى الرأس وكذا عدة ركلات على مستوى الأرجل إلى أن أسقطها أرضا.

فيما أقدم على جرّ زوجته من شعرها ولكمها من دون رحمة أو شفقة، رغم أنها على مشارف الولادة، لتقوم هذه الأخيرة بإيداع شكوى ضده لدى مصالح الأمن التي على أساسها تم فتح تحقيق بعد إصرارها على المتابعة القضائية وتحصلها على شهادة طبية تحتوي على عجز قدره الطبيب الشرعي بـ5 أيام.

فيما استفادت شقيقتها من عجز لمدة 8 أيام، مضيفة أن زوجها كان يستغلها رفقة أبنائها الصغار في ممارسة التسول بنواحي منطقة باب الوادي.

وبعد مواصلة التحريات، تم التنقل إلى البيت المستأجر من قبل المشتبه فيه لسماع أقواله في خصوص الاتهامات الموجهة إليه، إلاّ أنه لم يكن بالمنزل، لترد معلومات أنه يقيم خارج الاختصاص الإقليمي وحتى خارج الجزائر العاصمة، في انتظار قرار وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في الحصول على إذن بتمديد الاختصاص إلى ولاية البويرة من أجل مواصلة التحريات في قضية الحال.