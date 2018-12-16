شاب يعتدي على عوني أمن بالمستشفى ويشج رأس أحدهما في مفتاح!

تعرض عونا أمن ووقاية بالمؤسسة الاستشفائية بمفتاح في ولاية البليدة، لاعتداءين متتاليين، من قبل أحد رواد المستشفى بمصلحة الاستعجالات وذلك خلال ممارستهما لمهامهما.

حيث تسبب الاعتداء الأول في إصابة عون أمن بجروح جد خطيرة على مستوى الرأس، بعدما باغته المتهم بحجر عندما كان بصدد انتظار إنابة زملائه.

حيث وجه المعتدي ضربة أصابت العون على مستوى الوجه من دون سبب أو سابق خلاف بينهما أمام دهشة الحاضرين بالمصلحة.

أين جرى إسعاف العون الضحية على جناح السرعة وتم تقطيب الجروح التي أصيب بها بـ 9 غرزات.

وفي اليوم الموالي، أقدم المعتدي بعدما توجه مرة أخرى إلى المستشفى، على الاعتداء ثانية على أحد أعوان الأمن، والذي تقدم هو الآخر بشكوى أمام مصالح الدرك الوطني.

فيما جرى تبليغ إدارة المستشفى حول ما جرى كون هذه التصرفات باتت تتكرر بشكل مستمر بالمستشفى، هاته الأخيرة التي تتخبط في عدة مشاكل على رأسها انعدام الأمن بها، رغم مناداة العاملين بها من السلطات الوصية توفير مركز خاص بالدرك الوطني به أو للشرطة للحد من الاعتداءات المتواصلة به على الأعوان وموظفي سلك الصحة به.

وقد تم تحويل المعتدي للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء، حيث أمر هذا الأخير بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية عن جنحة الضرب والجرح العمدي.