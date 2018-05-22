شاب يعترض طريق تلميذ ويقتله بآلة حادة في تاوڤريت بالشلف

الدرك أوقف القاتل وفتح تحقيقا في أسباب الجريمة

أفادت، أمس، مصادر مطلعة ليومية «النهار»، بأن تلميذا يدرس في الصف الخامس ابتدائي بمدرسة أولاد موهني ببلدية تاوڤريت في ولاية الشلف، قد قتل بعد أن تعرض إلى اعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس.

ووفق المصادر التي أكدت الخبر لجريدة «النهار»، فإن الجريمة حدثت ظهر أمس، لما كان التلميذ الضحية في طريقه إلى المدرسة التي تفصلها عن منزله مسالك وعرة، قبل أن يعترض طريقه الجاني الذي يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، والذي يعاني حسب ذات المصادر من اضطربات نفسية وعقلية، للاعتداء عليه وإسقاطه على الأرض جثة هامدة.

يحدث هذا، في وقت تدخلت فيه مصالح الدرك الوطني لفتح تحقيق معمق في حيثيات الجريمة، قبل توقيف الفاعل، في انتظار ما ستسفر عليه التحقيقات والتحريات الجارية في القضية.