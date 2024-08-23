شاب يعذب قططه على المباشر في TikTok

في مقطع فيديو مباشر على Tiktok قامت منشئة محتوى يتابعها 100 ألف مشترك، بإساءة معاملة قطتها وقططها الخمس الصغيرة.

ونرى الشاب وهو يرمي القطط على الأرض ويعلقها من رقبتها ويخنقها ويجبر الأم على إرضاعها، رغم رفضها الواضح. وهذا لأكثر من خمس دقائق.

وفي لحظات معينة، يمكن سماع مصور الفيديو يتفاخر بإلقاء قطته على الأرض، لأن الحيوان أراد «الاعتداء» عليه. ويصرح الشاب عدة مرات أنها إذا “فعلت ذلك مرة أخرى”، فسوف “يسحقها”.

ويقول مصور الفيديو من روبيكس، وهو يضرب القطة على رأسها عدة مرات ويرميها على الحائط: “سوف تفهم”.

وكتب أحدهم: “إنه عنيف بشكل لا يصدق”. ويضيف آخر: “لا تعامل حيوانًا بهذه الطريقة، يجب أن تخجل”.

كما أبلغ بعضهم أيضًا عن الفيديو إلى جمعية حماية الحيوان GIPA (Groupe Intervention Actif Protection Animale).

ويشير جيل أوبين، رئيس الجمعية الذي أجرت Tech&Co مقابلة معه: “هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن TikToker هذا”. “لقد تلقينا الكثير من التقارير عنه.”

وأشارت الجمعية بشكل خاص إلى أن مصور الفيديو قام بإجبار قطته، وهي حامل. على المرور بالقوة تحت صنبور المغسلة. كما قام بسحبها بعنف من رقبتها أثناء المشي.

وذهب جيل أوبين إلى مصور الفيديو للتفاوض على التخلي عن الحيوانات. حيث اكتشف أماكن إقامة غير صحية، وبرازًا متناثرًا على الأرض. وقبل كل شيء، قططًا ترتعد من الخوف بجوار المراحيض.

ويوضح قائلاً: “لقد تدخلنا عند الساعة 10:30 مساءً لدى الشرطة البلدية، إلا أن المالك رفض. وتم التدخل وأخذ القطط حيث يتم الاعتناء بهم بشكل مناسب “.

وفي انتظار قرار المحكمة، فإن رئيس الجمعية هو الذي يقوم بدور الأسرة المضيفة. وكان جميع القطط الخمسة يعانون من الجفاف. ولا يزال لدى أحدهم، الذي يزن 50 جرامًا فقط، تشخيصًا خطيرًا.