شاب يعود إلى الحياة أثناء دفنه بعد زلزال سوريا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن عودة شاب في سوريا إلى الحياة بعدما ظنوا أنه توفي جراء الزلزال في منطقة الأتارب.

وحسب ما تم تداوله، فإن الشاب السوري والذي يدعى أحمد المغربي، توقف قلبه بعد الزلزال فعاينه الطبيب وقال إنه توفي.

فتم وضع الشاب في البراد لمدة يومين وتم نشر صورته للتعرف إليه.

وبعد ذلك تم وضعه في كيس الموتى وأثناء القيام بدفنه تحرك الكيس وتبين أنه لا يزال حيا.

وحسب ما تم تداوله، فإن الشاب حاليا بصحة جيدة.