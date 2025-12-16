شاب يقاضي جاره بعد ضربه بـ”قرعة قازوز” على الرأس بالشراقة

أكد شاب في العقد الرابع من العمر، تعرضه لاعتداء خطير من قبل جاره الشاب الذي قام بمباغتته وضربه بقارورة مشروبات غازية “قرعة قازوز” من الحجم الكبير على مستوى الرأس، موضحا أنه نجا بأعجوبة انجر عنها إصابات خطيرة جراء ذلك الاعتداء و سبّب له أزمة نفسية، وأرجع السبب لخلافات بينهما دامت لسنوات.

وحسب ما دار من تفاصيل حول القضية التي عالجتها محكمة الشراقة اليوم، تعود لشكوى تقدم بها الضحية الأربعيني أمام مصالح الأمن بخصوص تعرضه لاعتداء جد خطير من قبل جاره الشاب بواسطة قارورة زجاجية للمشروبات الغازية بعدما قام بمباغتته وهو خارج من منزله، مسببا له إصابة خطيرة على مستوى الرأس كادت أن تنهي حياته، موضحا أنه ظل لمدة 20 سنة يعاني من سلوكيات جاره ووالده المسن، وأنه بتاريخ الوقائع قام بمباغتته بضربة “بقارورة قازوز “من الحجم الكبير الأمر الذي استدعى نقله لقسم الاستعجال بالمستشفى لتلقي العلاج، أين تحصل على شهادة طبية تثبت العجز.

وهي الاتهامات التي مثل المتهم لمواجهتها اليوم، مرفقا بوالده الذي تجاوز عتبة السبعين عاما، هذا الأخير الذي أكد أن ابنه يعاني من اضطرابات عقلية وأنه غير مسؤول عن الأفعال الناجمة عنه وقدم لهيئة المحكمة الوثائق التي تثبت ذلك.

دفاع الضحية، أكّد تضرر موكله جراء الفعل الذي راح ضحيته وطالب بالزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 50 مليون سنتيم عن الضرر اللاحق به.

من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 6 أشهر حبساً نافذاً مع 50 ألف دج غرامة مالية.