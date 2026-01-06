شاب يقاضي صاحب ورشة نجارة تسبب في تأجيل عرسه بالشراقة

قيّد شاب في العقد الثالث من العمر مقبل على الزواج بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة ضد صاحب ورشة نجارة بقرواو بخيانة الامانة و سلبه مبلغ 10 ملايين سنتيم بعد اتفاق بتجهيز له غرفة نوم خاصة في غضون شهر و التسبب في تأجيل عرسه والاستيلاء على امواله.

الضحية الشاب الثلاثيني حضر اليوم الثلاثاء أمام محكمة الشراقة لمواجهة المتهم التي تمت متابعته بتهمة خيانة الأمانة و أكد أنه تقدم بتاريخ 14 نوفمبر 2024 من ورشة المتهم من أجل تصميم له غرفة نوم و اتفقا على سعرها المقدر بـ 15 مليون سنتيم على أن يسلمها له في غضون شهر وسلم له بالمقابل عربونا بقيمة 10 ملايين سنتيم، غير أن المعني تجاوز الآجال المتفق عليها مما تسبب في تأجيل عرسه، رغم محاولات التواصل معه و الانتقال لورشته الذي زارها سابقا في إطار الاتفاق، غير أن المعني تهرب من الرد على اتصالاته، وبعد عدة محاولات طالبه باسترداد امواله و إلغاء طلبيته، غير أن المعني وعده بذلك بعدما سلمه الحساب البنكي لشقيقه لتحويل المبلغ له، غير أن المتهم امتنع مجددا، وراح يهدده و يشتمه بسبب اصراره عل استرداد أمواله، الأمر الذي أجبره لتقييد شكوى ضده.

المتهم من جهته أنكر ما نسب له وأكد تعرضه لوعكة صحية خلال تلك الفترة بعد إصابته بسرطان البروستات، تعذر عليه الرد على اتصالات الضحية، وأكد أنه وعده بإعادة المبلغ بعد إلغاء طلبيته، غير أن الرئيسة استغرب عدم تسوية وضعية الزبون على مدار كل هاته الفترة، وعدم تجهيز غرفته في الآجال بحكم أن ورشتيه لم تتوقف خلال مرضه عن العمل وإعادة ذلك على المتهم خاصة تسببه في تأجيل عرس الضحية.

دفاع الضحية طالبت بقبول تأسس موكلها طرفا مدنيا و طالبت بإلزام المتهم بدفع مليون دج تعويض عن الضرر .

من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.