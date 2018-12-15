شاب يقتحم مركز شرطة حاملا خنجرا .. والسبب

حاول شاب يعاني من اضطرابات عقلية الانتحار عدة مرات بعد عجزه عن إيجاد مكان له في مستشفى «دريد حسين» للأمراض العقلية.

وذلك نظرا لتقدم حالة الاكتئاب لديه وتأزم وضعه.

وهو الأمر الذي جعلة يحمل سكينا من الحجم الكبير ويقتحم به مركزا للشرطة ظانا منه أن تواجده في المؤسسة العقابية سيجبرهم على تحويله للعلاج بالمستشفى.

وقد مثل المتهم الموقوف أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، نهاية الاسبوع الفارط، بموجب إجراءات المثول الفوري لمحاكمته بتهمة حمل سلاح أبيض محظور.

وهي التهمة التي لم ينكرها المتهم واعترف بها بكل صراحة أمام هيئة المحكمة، قائلا إنه مريض وحالته تستدعي مراقبته باستمرار بالنظر إلى نوعية الدواء الذي يستهلكه، والذي يلعب دورا كبيرا في الحد من حالة الاكتئاب التي تصيبه.

موضحا في سياق حديثه، أن شدة حزنه دفعه عدة مرات إلى الانتحار شنقا وعن طريق تمزيق شرايين يده، وهو ما يُتخوف من تكراره مجددا.

مؤكدا أنه يعالج منذ سنة 2009 وكان في كل عام يقصد المؤسسة الاستشفائية لمدة 3 أشهر.

إلا أن هذه المرة بعد محاولات والدته العديدة في إيجاد له مكانا باءت كلها بالفشل.

الأمر الذي جعله يرتكب الجنحة سالفة الذكر، بأخذه سكين من الحجم الكبير من مطبخ منزله والتوجه به إلى مركز الأمن بغية إيداعه مصحة عقلية لمواصلة علاجه.

دفاع المتهم تطرق في مرافعته إلى حالة الاكتئاب الحادة التي أصابت موكله يوم الوقائع نتيجة عدم شربه لأدويته، مرتكزا على التناقض الصارخ في ما جاء في محظر الضبطية القضائية مقارنة بتصريحات موكله بعدما أشارت الشرطة إلى أن عملية القبض على المتهم كانت بصفة عرضية بعدما لاحظنا شابا جالسا في أحد الشوارع.

وإثر الملامسة الجسدية تم العثور على السكين، في حين أقوال المتهم أظهرت أن الأخير توجه إلى مركز الأمن.

معتبرا الدفاع أن المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية هي عمود المرافعة كون القاضي ملزم عليه الاعتماد على ما دار في جلسة المحاكمة.

مضيفا الدفاع في معرض مرافعته أن موكله يعاني من اضطرابات عقلية.

والدليل على ذلك أنه ليس بشخص سوي بعدما طلب الشرطة إيداعه السجن.

وأمام هذه المعطيات وتمسك المتهم بإدخاله مؤسسة استشفائية تفاديا من تأزم حالته، طالب دفاعه بإفادة موكله بالمادة 19 من قانون العقوبات وإعفائه من العقاب.

غير أن وكيل الجمهورية التمس في حق المتهم الموقوف تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع المصادرة، لينتظر الفصل في الملف إلى غاية الأسبوع المقبل.